Plus 2,1 M$ pour la réfection de l'aéroport de Saint-Georges

L’entreprise Giroux et Lessard a remporté l'appel d'offres pour effectuer les travaux à l’aéroport de Saint-Georges au coût de 2 131 870 $.

Une autre soumission avait été déposée à la Ville par Construction et pavages Portneuf. Cependant, le montant de leur offre s'élevait à un peu plus de 2,5 M$. Saint-Georges a donc opté pour Giroux et Lessard.

La résolution a été adoptée par les élus lors de la séance du conseil qui a eu lieu hier soir. Les travaux, qui concernent la réfection de la piste de l’aéroport, le prolongement de la voie d’accès Charlie ainsi que des travaux connexes, s’amorceront la semaine prochaine et devraient être terminés d’ici le 23 juin.

Mentionnons que 750 000 $ proviendra d'un règlement d'emprunt et que le reste de la somme sera prise à même le fonds dédié aux grands projets.

De plus, Saint-Georges a autorisé le réaménagement du parc Lacasse au coût de 196 000 $. La Ville a prévu la réfection et le prolongement des sentiers, l’installation de bollards en bordure de ceux-ci et de nouveaux mobiliers urbains, la réfection du système électrique de même que l’ajout d’aménagements paysagers. Le maire, Claude Morin, a également précisé que la croix lumineuse allait demeurer à l'endroit où elle est.

Embauche

Le conseil municipal a adopté une résolution qui autorise l’embauche de Rémi Poulin, CPA auditeur, CA à titre de chef de division – Comptabilité. M. Poulin entrera en fonction le lundi 29 mai. Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires — concentration comptabilité et d’un diplôme de 2e cycle en comptabilité financière, il possède une spécialisation en audit municipal. Il succédera à Karine Veilleux, CPA, CA, M.Sc. qui a été nommée à titre de trésorière et de directrice du Service des finances.

Le conseil a également donné son aval à un accord de principe qui prévoit le regroupement des huit Offices d’habitation de la région. Toutes les municipalités visées devront préalablement entériner l’entente pour que le projet de regroupement se concrétise.