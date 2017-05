Les membres de Québec solidaire de Chaudière-Appalaches font le point sur le congrès de leur parti

L’ex-candidate de Beauce-Sud, Diane Vincent a assisté avec d’autres Solidaires de Chaudière-Appalaches au plus chargé et au plus gros congrès de Québec solidaire (QS).



Lors de ce congrès, les délégués ont terminé de voter les derniers chapitres du programme du parti. Ensemble, ils ont décidé de faire une ouverture à des types de productions biologiques ou du terroir avec un maximum de productions hors quotas tout en renouvelant leur appui à la gestion de l’offre en agriculture comme le meilleur moyen de mise en marché des produits contingentés. Il a également été décidé d’abolir la taxation foncière municipale pour un transfert de points d’impôts perçus par le gouvernement du Québec.



Le porte-parole de l'association régionale, Nicolas Quédiniac, précise que l'association est à l’aise avec la décision sur les alliances, et que celle-ci aurait été à l’aise peu importe l’issue du vote : « L’association était divisée sur le sujet d’une éventuelle entente avec le Parti Québécois. Nous avions des membres grandement favorables, d’autres opposés et d’autres incertains. »



De plus, le parti a entamé officiellement des négociations avec Option nationale en vue d’une fusion. M. Quédiniac explique que QS est favorable à une fusion avec le parti Option nationale (ON) : « Leur programme rejoint le nôtre, sauf en ce qui a trait aux modalités d'accession à l'indépendance du Québec. » Il ajoute que « les membres d’ON sont toujours les bienvenues et ils sont invités de continuer à participer dans nos instances et dans nos événements politiques comme à l'occasion de la visite d’Amir Khadir dans Beauce-Sud durant l’élection partielle. »



Mme Vincent était présente au dévoilement de l’entente secrète sur une feuille de route convenue entre Québec solidaire, le Parti québécois, Option nationale et le Bloc québécois. Elle tient à préciser que « cette lettre est un rapport d’étape concernant la participation de QS au Oui-Québec. Le président du parti a reçu le mandat de participer au Oui-Qc afin de définir une stratégie commune d’accession à l’indépendance sous réserve de certaines conditions. En l’absence des journalistes, nous n’avons été informés sur l’avancement, le déroulement et le contenu de la proposition de travail que très sommairement. »



Comme le dit si bien la nouvelle présidente de Québec Solidaire, Nika Deslauriers : « Maintenant, le rôle de Québec solidaire est clair : offrir aux électrices et électeurs de toutes les circonscriptions du Québec une option politique qui rompra avec les élites politiques actuelles, et les politiques d’exclusion qu'elles persistent à appliquer. Nous avons bien conscience du blocage politique dont est victime le Québec actuellement. Nous prenons cette question très au sérieux. C’est pourquoi dès aujourd’hui, nous nous attelons à la tâche de bâtir le mouvement qui pourra incarner le renouveau dont le Québec a besoin. »



Alors, l’ex-candidate Diane Vincent, invite tous les Beaucerons, Beauceronnes, de réfléchir sur les choix qui leur seront offerts, soit « de rester dans les politiques du néo-libéralisme ou dans des politiques de l’establishment québécois ou finalement vers des politiques nouvelles basées sur les besoins exprimés par les Québécoises et les Québécois.