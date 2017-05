L’Association libérale de Beauce-Sud célèbre les 150 ans du PLQ

L’Association libérale de Beauce-Sud a accueilli près de 400 personnes lors d'un brunch aujourd'hui à l'école des Deux-Rives à Saint-Georges, afin de célébrer les 150 ans du Parti libéral du Québec (PLQ).

Le député de Beauce-Sud du PLQ, Paul Busque, y était en compagnie de nombreux invités. Pour l’occasion, Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, les anciens députés de Beauce-Sud Diane Leblanc et Robert Dutil, ainsi que la coprésidente des célébrations du 150e anniversaire du Parti libéral du Québec, ancienne députée de Lévis et ancienne ministre déléguée à la Famille, Carole Théberge, étaient également de la partie.

Une exposition itinérante, ainsi que les grandes réalisations du Parti, ont notamment été présentées aux participants. « C’est un plaisir de prendre part à cette célébration dans la circonscription de mon collègue et député, Paul Busque. 150 ans déjà et que de réalisations porteuses pour l’économie du Québec. C’est ensemble qu’on fait avancer le Québec », a déclaré le ministre Jean-Marc Fournier.

« Notre association a toujours su se renouveler au fil du temps et nous partageons toujours les valeurs libérales. Je suis particulièrement heureux de constater l’engouement des membres, des nouveaux membres et des sympathisants à notre organisation et de célébrer avec eux les 150 ans de notre Parti », a affirmé le président de l’Association libérale de Beauce-Sud, Robert Lachance.

« Je suis très fier d’avoir pu rassembler autant de personnes à l’occasion de cet événement. Cette participation démontre la force de notre association, qui a pu ainsi rejoindre la population en général, nos membres et également recruter de nouveaux membres », a conclu le député de Beauce-Sud, Paul Busque.

Rappelons que le Parti libéral du Québec a été créé en 1867.