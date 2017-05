Le gouvernement du Québec attribue jusqu'à 75 000 $ au Tour de Beauce

À l'occasion de la conférence de presse tenue mardi matin au Georgesville, le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a fait savoir que le gouvernement du Québec avait accordé une aide financière maximale de 75 000 $ pour l'organisation de l'édition 2017 du Tour de Beauce. Ce dernier se déroulera du 14 au 18 juin prochains dans les régions de Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale et de l'Estrie.

« Je souhaite le meilleur des succès aux athlètes qui prennent part à cette compétition. J'invite la population à venir les applaudir chaleureusement. Par leur passion et leur persévérance, ils contribuent de manière importante à démontrer les bienfaits de l'activité physique », a-t-il déclaré par voie de communiqué. Selon le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, « Les événement rassembleurs tels que celui-ci mettent en valeur le sport et en font la promotion. C'est pourquoi le gouvernement collabore à leur réalisation. »

Rappelons que le Tour de Beauce est une course cycliste de vélo sur route par étapes pour hommes élites. Il a une sanction 2.2 America Tour de l'Union cycliste internationale (UCI). Créé en 1986, le Tour de Beauce, inscrit au calendrier international depuis 1992, constitue un passage obligé dans la carrière des cyclistes québécois et canadiens.

