Quatre écoles de la CSBE reçoivent un total de 70 410 $ pour embellir leurs cours

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, annoncait par voie de communiqué ce matin que des sommes totalisant plus de 70 000 $ seraient accordées à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) pour l'aider à réaliser des projets d’embellissement de cours d’écoles dans la circonscription.

Paul Busque en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx.

Quatre différents projets d'embellissement seront donc mis en branle cet été. L'aide financière totalisera 70 410 $.

Détails des projets dans la circonscription de Beauce-Sud

L'école Lacroix de Saint-Georges se verra accorder un montant de 23 055 $ pour l'aménagement d’un terrain de soccer synthétique.

L'école Grande Coudée de Saint-Martin recevra 25 000 $ pour l'aider à financer l'installation de modules de jeux et la réfection de la surface de sa cour.

L'école des Sommets de Saint-Zacharie se verra quant à elle octroyer un montant de 12 129 $ pour l'installation de modules de jeux et la plantation d'arbres sur son terrain.

Finalement, l'école Sainte-Martine de Courcelles recevra 10 226 $ dans le but de l'aider dans l'installation de modules de jeux et d’une surface amortissante dans sa cour.

Plan québécois des infrastructures 2016-2026

L’aide financière annoncée ci-haut est accordée dans le cadre de la mesure « Embellissement des cours d’école pour l’année scolaire 2016-2017 » du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Cette mesure permet de financer divers projets d’aménagement que les commissions scolaires mettent en œuvre en partenariat avec la communauté, et ce, dans le but d’offrir aux élèves un environnement propice à la pratique d’activités physiques, stimulant et sécuritaire.

Au total, 148 projets d’embellissement de cours d’école ont été autorisés cette année grâce à un investissement gouvernemental de près de trois millions de dollars.

Rappelons que ces investissements s’inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2016-2026. Pour année 2016-2017, l’annonce d’aujourd’hui porte à plus de 1 058 milliard de dollars le montant accordé, notamment pour la rénovation d’écoles, en plus des 553 millions de dollars prévus pour la construction et l’agrandissement d’écoles (mesures d’ajout d’espace) dans l’ensemble du Québec.