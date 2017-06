Saint-Georges et Val-d’Or deviennent villes-sœurs après un jumelage de 3 ans

Le mardi 13 juin dernier, la venue d’une délégation de Val-D’Or à Saint-Georges-de-Beauce a marqué la fin d’une entente de partenariat de trois ans entre les deux municipalités. Le succès de l’entreprise les a poussées à se déclarer désormais « villes-sœurs », de manière symbolique.

À l’issue d’un jumelage de trois ans sous le thème « Partager, s’inspirer, s’améliorer », les villes de Saint-Georges et de Val-d’Or sont devenues « villes-sœurs » mardi dernier, un statut symbolique qui souligne l’importance des liens engendrés par cette collaboration accrue entre les deux municipalités et l’activité de réseautage qui a marqué ces trois dernières années.

À l’initiative des maires Pierre Corbeil et Claude Morin, cette entente de partenariat de trois ans impliquait une visite, une fois par année, d’élus, de directeurs de services et de gens d’affaires, réunis en une délégation officielle destinée à organiser des rencontres d’informations spécifiques.

« Il est toujours stimulant de comparer, d’analyser et de bonifier nos pratiques afin d’assurer un maximum d’efficience dans les services aux citoyens. La Ville de Saint-Georges, malgré sa situation géographique différente, présente de grandes similitudes administratives et politiques et a été un choix tout indiqué pour cette entente », a mentionné le maire de Val-d’Or Pierre Corbeil.

Quant à Claude Morin, il s’est réjoui de la qualité des échanges réalisés durant ces trois ans. « Ils nous ont permis de part et d’autre de nous améliorer et de profiter de l’expérience de chacun afin de bonifier nos idées, nos projets et notre vision », a-t-il déclaré.