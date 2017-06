Québec accorde près de 163 000 $ à Saint-Éphrem pour la réfection de deux rangs

Mardi matin, au centre multifonctionnel de Saint-Éphrem, le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a annoncé qu'une aide financière maximale de 162 925 $ avait été accordée par le gouvernement du Québec à la Municipalité pour la réfection, sur une distance de près d'un kilomètre, du rang Saint-Jean-Baptiste et du 11e Rang Sud, tous deux en direction de La Guadeloupe.

La subvention survient dans le cadre du Programme de réhabilitation du réseau routier local. La Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce participe à hauteur de 50% au financement de ces travaux d'une valeur totale de 325 850 $ et qui devraient s'achever dans moins d'une semaine, dès que le temps le permettra.

Les deux rangs, accessibles par la Route 108 en direction de La Guadeloupe, comprennent notamment la présence d'entreprises agricoles. Leur réfection, sur 1 km chacun, consiste à reconstruire la chaussée ainsi qu'à en refaire l'asphaltage, pour une meilleure sécurité des riverains.

« Cet appui démontre l'importance du partenariat qui existe entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Lorsque ces travaux seront terminés, les usagers bénéficieront de routes plus sécuritaires qui permettront de maintenir le lien avec les municipalités limitrophes et aux entreprises agricoles du secteur de poursuivre leurs activités », a déclaré le député Paul Busque.

Selon le maire de Saint-Éphrem, Normand Roy, un autre volet de travaux pourrait survenir l'année prochaine en direction d'Adtock et de Sainte-Clotilde-de-Beauce. Le programme de réhabilitation du réseau routier local bénéficie d'une enveloppe de 50 millions de dollars pour cette année.