Paul Busque revient sur la dernière session parlementaire

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, dresse un bilan positif au terme de la session parlementaire qui s’est achevée tout récemment.

« Notre gouvernement a poursuivi le travail et démontré aux Québécois ainsi qu’à tous les citoyennes et citoyens du comté de Beauce-Sud qu’il pose des gestes concrets pour répondre efficacement aux priorités de la population. Ensemble, nous travaillons pour une économie forte et innovante, pour la réussite éducative des jeunes et pour un accès aux soins de santé accessible pour tous », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Le député cite en exemple le taux de chômage qui est de 6 % au Québec, « du jamais vu en 40 ans ». « Chez nous, en Chaudière-Appalaches, le taux de chômage est passé de 4,6 % en avril 2014 à 4,1 % en mai 2017. Je suis fier de cette performance, c’est du concret, a-t-il estimé. C’est le résultat des bonnes actions menées depuis notre arrivée au gouvernement. Les régions du Québec prospèrent et nous voyons les effets localement, sur le terrain. Les gens ont de bons emplois et un plus grand pouvoir d’achat. Nos actions portent fruit : l’économie du Québec s’accélère comme en témoigne le marché de l’emploi. »

Afin d’encourager la réussite scolaire et de mieux accompagner les élèves et les étudiants du comté de Beauce-Sud, le Plan économique du Québec prévoit des investissements supplémentaires totalisant 3,4 G$ au cours des cinq prochaines années. Avec ces sommes, les budgets consacrés à la jeunesse, de la petite enfance jusqu’aux études supérieures, s’élèvent à plus de 20 G$ pour les années 2017-2018.

Ces investissements permettront aussi d’ajouter 100 nouvelles classes de maternelle pour les enfants de quatre ans en milieu défavorisé, en plus d’ajouter 1 500 ressources professionnelles pour accompagner les élèves vers la réussite et faire de nos écoles des milieux de vie plus dynamiques.

Afin de faire de nos écoles des milieux plus stimulants et attrayants, 655 M$ seront investis dans près de 2300 projets afin de rénover les écoles. De plus, 40 M$ seront investis dans 41 autres projets annoncés pour permettre l’agrandissement des écoles existantes ou la construction de nouvelles.

Finalement, dès septembre 2017, afin de mieux accompagner les étudiants dans les cégeps et les universités, 500 ressources seront ajoutées.

« Depuis décembre 2014, notre gouvernement a permis à 710 000 personnes d’avoir accès à un médecin de famille. La création de 14 super-cliniques facilitera également l’accès aux services professionnels de la santé des Québécoises et Québécois », a-t-il affirmé.

Selon le gouvernement, plus de 2000 infirmières praticiennes spécialisées seront formées d’ici 2025 pour donner de meilleurs soins de santé. Quant à lui, le soutien à domicile recevra des investissements supplémentaires de 69 M$, qui permettront d’engager du personnel et d’offrir une meilleure qualité de vie aux aînés et aux personnes vulnérables.

Paul Busque a conclu en rappelant quelques-uns des investissements du gouvernement annoncés pour la région.