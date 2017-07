La FQM poursuit ses démarches pour encourager la présence des femmes en politique

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) poursuivra les démarches qu’elle a entreprises afin d’accroître la présence des femmes sur les conseils municipaux afin d’atteindre la parité.

Cette décision fait suite à l’annonce de la nouvelle Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes par la ministre responsable de la Condition féminine, Lise Thériault, qui a eu lieu la semaine dernière.

« La faible participation des femmes sur les conseils municipaux est depuis longtemps préoccupante. Dans les dernières années, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes afin d’accroître leur nombre dans les instances. Nous avons d’ailleurs créé, cette année, le Prix Elsie-Gibbons, en l’honneur de la première femme à avoir été mairesse d’une municipalité et préfète d’une MRC, afin de reconnaître l’importance de l’apport des femmes au monde municipal », a déclaré le président de la FQM, Richard Lehoux.

Le partenariat développé au cours de la dernière année avec le Secrétariat à la condition féminine permettra à la FQM de poursuivre et de bonifier ses actions pour augmenter la participation des femmes dans les instances municipales. En s’alliant avec les organismes présents sur le terrain et les groupes experts de la question, la Fédération développera de nouvelles initiatives telles que celle des ambassadrices et ambassadeurs qui ont comme mandat d’encourager de futures candidates.

« Même si nous avons vu une progression de la participation féminine dans les conseils, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. J’invite d’ailleurs toutes les femmes intéressées par l’aventure municipale à s’informer auprès de leur mairie et à faire le saut en politique. Nous avons tout à gagner en tant que société à travailler ensemble pour atteindre la parité », a conclu celui qui occupe également la fonction de maire de Saint-Elzéar.

Pour les femmes qui désirent se lancer en politique municipale aux prochaines élections générales de novembre, la FQM a participé à la mise à jour du guide Parcours de la candidate du Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec. Vous pouvez vous le procurer ici.