Saint-Georges enterre le projet de Soccerplex

C’est la fin du projet de Soccerplex à Saint-Georges. C’est ce que la Ville a annoncé lors de la séance du conseil de ville du 10 juillet.

Les dernières discussions entre le groupe d’Ali Gerba, qui est à l’origine du projet, et la Ville remontent à plus de trois mois. « Je n’ai eu aucune communication avec M. Gerba depuis le mois de mars, lorsque nous lui avions dit que nous lui donnions jusqu’au 30 juin. Je n’ai reçu aucun courriel ni d’appel téléphonique de sa part depuis », affirme le directeur général de Saint-Georges, Claude Poulin. « On n’en a pas réentendu parler, alors le dossier est clos », ajoute le maire, Claude Morin.

Rappelons que ce projet, de 30 M$ selon une évaluation datant de novembre 2016, devait comprendre un stade de soccer couvert ainsi qu’une académie internationale qui aurait formé les meilleurs espoirs de la province et d’ailleurs.

Rappelons que ce projet avait été annoncé le 20 juin 2013.

Mur de soutènement et parc public

Aussi, les plans du projet de réfection du mur de soutènement de la promenade Redmond, dont l’annonce officielle devrait avoir lieu prochainement, ont été approuvés lors du conseil de ville. Ils seront donc envoyés au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Quant au parc qui sera situé au confluent des rivières Chaudière et de la Famine, les plans de construction de la phase 1 ont également été acceptés par les élus et seront présentés au Ministère afin d’être approuvés.

La prochaine étape sera d’aller en soumission en août pour ensuite réaliser des travaux aux mois de septembre et d’octobre. « Nous allons construire un chemin entre Kennebec et Ford qui va sortir à côté d’Houde et Maheux. Ce sera une route à sens unique, car il n’y a pas visibilité du côté du pont de la rivière Famine [pour rejoindre le boulevard Lacroix] à côté d’Houde et Maheux. Nous allons donc construire ce chemin et le skatepark cette année », ajoute M. Poulin.

Ces travaux comprendront également l’aménagement du chemin. En effet, la Ville prévoit mettre en place des bordures de béton, ajouter de la verdure et des arbres.

Nouveaux modules de jeux

L’entreprise de Lévis, Équipements récréatifs Jambette a remporté l’appel d’offres émis par Saint-Georges concernant la fourniture et l’installation de modules de jeux au parc des Bâtisseurs. Le coût total prévu est de 37 700 $.