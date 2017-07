Une annonce importante sur le quai Pinon à suivre durant la matinée

Les représentants des médias ont été conviés ce lundi matin à une conférence de presse durant laquelle des investissements importants concernant le projet de réfection du quai Pinon devraient être annoncés par le député de Beauce-Sud, Paul Busque, et le secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, Joël Lightbound, au nom du ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités.

Construit il y a près de 50 ans, rappelons que le quai Pinon, en plus de protéger le centre-ville en cas de crue de la rivière Chaudière, sert aussi de support à la Promenade Redmond. Sa réfection est l’un des dossiers politiques les plus suivis de ces dernières années, et aussi l’un des plus dispendieux, avec des investissements qui pourraient avoisiner les 20 M$. La réalisation du projet était l’une des principales promesses électorales du député Paul Busque, travaillant sur le dossier depuis novembre 2015.