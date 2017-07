Québec alloue 4,7 M$ pour l'agrandissement d'une école à Ste-Hénédine

Le gouvernement du Québec a annoncé hier qu'il allouerait une aide financière de près de 4,7 millions de dollars à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE). Ce montant servira à l'agrandissement et au réaménagement de l'école la Découverte à Sainte-Hénédine.

À lire également : Réaménagement de la cour de l’école à Sainte-Hénédine.

C'est la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, qui en a fait l'annonce hier, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx.

Les travaux qui seront réalisés à l'école primaire la Découverte à Sainte-Hénédine comprendront l'agrandissement de deux classes et d'un gymnase, ainsi qu'un réaménagement afin d'y aménager deux classes supplémentaires. Un montant de 4,155 M$ a été alloué à l'école pour ce faire. La date et l'échéancier de réalisation de ces travaux reste à déterminer.

Par ailleurs, le 13 juin 2017, le ministre Proulx a annoncé que tous les projets de construction ou d'agrandissement d'infrastructures scolaires, tant en formation générale qu'en formation professionnelle, se verraient accorder une bonification pouvant aller jusqu'à 15 % du coût des travaux et des frais afférents pour la mise en œuvre de solutions architecturales ou d'ingénierie permettant de soutenir la réussite éducative des élèves ainsi que le développement durable. En ce qui concerne l'école la Découverte, elle a reçu une bonification de 538 493 $, ce qui porte l'investissement à un total de 4,693 M$.

« Je suis très heureux de cet investissement qui permettra l'agrandissement de l'école la Découverte », explique le président de la CSBE, Charles-Henri Lecours. « Les élèves pourront notamment profiter d'un nouveau gymnase où ils pourront pratiquer leurs activités physiques préférées et rester actifs. Un environnement agréable est bénéfique pour les jeunes autant que pour le cadre enseignant et c'est pourquoi je me réjouis de cette annonce », ajoute-t-il.

Rappelons que cet investissement s'inscrit dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2017‑2027. Pour 2017-2018, 400 millions de dollars seront alloués aux commissions scolaires de la province dans le cadre de la mesure d'ajout d'espace. Cela leur permettra de réaliser des projets de construction, d'agrandissement et de réaménagement d'écoles, de même que d'acquérir des bâtiments ou des équipements. Ces projets visent les établissements de formation générale et de formation professionnelle.