Claude Morin s’est voulu rassurant suite aux évènements tragiques ayant frappé St-Georges

Lundi soir, au cours de la dernière séance du conseil municipal de la Ville de Saint-Georges, le maire, Claude Morin, a voulu revenir dans un préambule sur l’inquiétude d’une partie de la population suite aux évènements tragiques qui ont marqué l’actualité de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Il a cherché à se montrer rassurant et à mettre en garde contre l’escalade des commentaires violents rencontrés de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux.

« Avant de commencer, suite aux évènements tragiques qui se sont produits à Saint-Georges la semaine dernière, au nom du conseil et de tous les employés de la Ville, je voudrais offrir nos plus sincères condoléances à la famille Bolduc de même qu’au policier impliqué dans le drame pour lui dire que nos pensées sont aussi avec lui. J’en profite aussi pour rassurer la population suite à plusieurs incidents majeurs survenus à Saint-Georges au cours des derniers mois, pour souligner à quel point la Sûreté du Québec effectue un travail exceptionnel et continu et préciser qu’aucun lien n’existe entre ces incidents violents. On garde un œil très vigilant là-dessus. »

La mort de Guillaume Bolduc, survenue jeudi dernier, s’ajoute en effet à une série de drames débutée en novembre 2014 par l’assassinat du chauffeur de taxi Hygin Veilleux par Jean-François Roy, condamné en juin 2017 à la prison à vie. La collision mortelle avec une voiture d’un homme de 52 ans devant sa conjointe en mars dernier, sur la 127e rue, suivie du délit de fuite du chauffard, qui souffrirait de problèmes mentaux ou encore l’incendie criminel provoqué par une voiture-bélier au Burger King au mois de juillet dernier se sont ajoutés à une liste d’incidents graves mettant en jeu, entre autres, les questions de maladies mentales et de la prise en charge des personnes qui en souffrent. Les évasions répétées du pompier Anthony Cliche font aussi partie de la liste.

Claude Morin regrette l'escalade de violence verbale sur les réseaux sociaux

« Dans la majorité des cas, il y avait la détresse de certains individus. La ville de Saint-Georges comprend beaucoup de services disponibles pour traiter de ces sujets. Nous-autres, membres de la société georgienne, si nous avons des amis ou des connaissances affectés par ce genre de problème, nous ne devons pas avoir peur de chercher à les aider. N’hésitez pas à appeler à l’hôtel de Ville si besoin et nous les réfèrerons à des organismes sociaux qui les aideront. Personne ne se fera mettre dehors », a précisé le maire de Saint-Georges avant de regretter l’escalade de violence verbale visible sur certains réseaux sociaux. « Quand on va sur les médias sociaux, on voit des commentaires qui sont durs, très très durs. Quand on écrit sous le coup de l’émotion on peut dépasser les bornes. Soyons prudents et travaillons ensemble pour aider ceux qui sont dans le besoin. Soyons solidaires avec ces gens-là », a-t-il conclu avant de présenter de nouveau ses condoléances aux familles touchées par le drame de la semaine dernière.