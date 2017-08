Près de 300 000 $ pour la remise à niveau du centre culturel Marie-Fitzbach

Au cours du dernier conseil de Ville, qui s’est tenu lundi soir, la Municipalité de Saint-Georges est allée de l’avant dans la réalisation des plans et devis pour la mise à niveau du centre Marie-Fitzbach en octroyant le contrat à la firme Lemay Côté Architectes inc. pour la somme de 299 394 $.

Il s’agit en effet de la firme ayant obtenu le meilleur pointage pour ce projet. Une fois les plans et devis terminés, le conseil ira de l’avant dans la recherche d’aide financière gouvernementale. Irma Quirion a souhaité enregistrer sa dissidence sur ce sujet. « Je pense qu’on a des besoins de piscine ou encore de complexes sportifs pour nos jeunes qui pratiquent des activités physiques quasiment dans des sous-sols. Je pense que c’est plus urgent. Je ne dis pas que le projet de remise à niveau du centre culturel ne s’effectuera jamais mais je donnerais la priorité à des projets plus importants qui touchent les familles », a-t-elle déclaré. La Ville a souhaité rappeler à ce sujet qu’elle avait « également comme priorité d’infrastructures la construction d’une piscine municipale et d’une caserne incendie ».

Le conseil en a aussi profité pour accepter la plus basse soumission conforme pour la réfection du trottoir extérieur du centre Marie-Fitzbach, en l’octroyant à l’entreprise J.L. Groleau pour la somme de 60 816 $.