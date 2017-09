Les sinistrés de la tornade de St-Joseph admissibles à une aide gouvernementale

Le gouvernement du Québec a annoncé, dans un communiqué paru le jeudi 7 septembre, que les sinistrés de neuf municipalités de la province, dont ceux de Saint-Joseph-de-Beauce, étaient admissibles au Programme général d'aide financière « lors de sinistres réels ou imminents en raison des pluies abondantes, des précipitations de grêle et des vents violents survenus les 4 et 5 août 2017. »

À lire également : Une tornade frappe des résidents de Saint-Joseph​

La municipalité de Saint-Joseph-de-Beauce avait été touchée par une tornade de force 1 ayant endommagé des résidences de la route 276. Le porte-parole d'Environnement Canada, Denis Thibodeau, avait estimé la vitesse des vents à près de 160 km/h.

Selon le ministre des Affaires municipales et de la Sécurité publique, Martin Coiteux, « cette aide financière permettra à ces municipalités de mettre en place des mesures d'intervention et de rétablissement afin de venir en aide aux citoyens touchés par ces précipitations. Lorsque de tels évènements surviennent, aucun effort n'est ménagé pour assurer la sécurité de la population touchée et lui permettre de se relever rapidement. »

Ce programme constitue une aide de dernier recours permettant notamment de réparer certains dommages aux résidences principales et aux infrastructures municipales essentielles qui ne peuvent être couverts par une assurance.