Saint-Georges autorise pour 5,8 M$ de travaux en août 2017

La Ville de Saint-Georges, qui avait pris relâche pour son conseil de ville pendant un mois cet été, était de retour à l'Hôtel de Ville hier soir pour sa séance ordinaire. Saint-Georges a entre autres annoncé lors de cette rencontre que 188 permis de construction et de rénovation avaient été accordés au cours du mois d’août dernier, pour une valeur totale de 5 814 959 $.

Le plus important projet autorisé le mois dernier est l’agrandissement du bâtiment appartenant à l’entreprise Gestion Tri et dans lequel on retrouve déjà les commerces Le Grenier et Dormez-vous sur le boulevard Lacroix. Les travaux sont estimés à 1,5 M$.

D’autre part, l’établissement pour personnes âgées l’Accueil, situé sur la 8e Avenue, près du Cégep, investira 497 659 $ pour des travaux de réfection de l’aire de stationnement ainsi que d’un mur de soutènement.

À noter qu'en juillet 2017, 257 permis et certificats de construction et de rénovations avaient été émis par la Ville de Saint-Georges, pour un total de 7 597 232 $.

Hausse des investissements

Après les huit premiers mois de l’année, Saint-Georges a donné son autorisation à 1457 permis pour une valeur de 52 232 434 $. Ces travaux permettront l’addition de 156 unités de logement sur le territoire.

Si l’on compare à la période correspondante en 2016, il s’agit une hausse de la valeur des permis de l’ordre de 8,5 M$.

La principale variation jusqu’à maintenant est au niveau institutionnel. Dans cette catégorie, on constate une hausse importante des investissements, qui sont passés de 2,6 M$ à 13,6 M$, une hausse de quelque 11 M$.