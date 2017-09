Serge Thomassin, candidat indépendant dans le district n°1 de Saint-Georges

Conseiller municipal depuis huit ans dans le district n°1 de Saint-Georges, Serge Thomassin y sollicite un nouveau mandat comme candidat indépendant aux prochaines élections municipales. Sa principale ambition sera de mener à bien le projet d'installation d'un véritable complexe sportif pour la ville, regroupant piscine olympique, palestre et gymnase.

En briguant ce nouveau mandat, M. Thomassin souhaiterait poursuivre les démarches entamées durant les huit dernières années. Son principal objectif sera de permettre à Saint-Georges de se doter d'infrastructures adéquates, notamment d'un vaste complexe sportif qui pourrait augmenter le pouvoir attractif de la ville auprès des familles et des nouveaux arrivants, garantissant l'essor économique de la région.

Très impliqué dans le domaine culturel et la sécurité publique, domaine pour lequel il a pu acquérir une expertise en tant que directeur d'un poste de la MRC au service de la SQ, il a aussi fait preuve d'un engagement sérieux au sein du comité des Fêtes, dont il est le président, des loisirs et des sports ou encore de la circulation. Il continue de s'engager sur le plan social en contribuant au comité du Bercail, de l'Aérofête et des Jarrets Noirs de Beauce.

Rappelons que les élections municipales se tiendront le dimanche 5 novembre prochain de 10h à 20h et qu'un vote par anticipation aura lieu le dimanche 29 octobre entre 12h et 20h. En 2013, M. Thomassin avait été réélu face à Sylvio Veilleux en obtenant un score de 62,56% des suffrages exprimés, seulement surpassé par Solange Thibodeau dans le district n°7.