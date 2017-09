Une facture plus élevée pour la Promenade Redmond ?

Hier soir (25 septembre) au conseil de ville, le maire de Saint-Georges, Claude Morin, a été catégorique. « On va de l’avant », a-t-il dit à propos du mur de soutènement de la Promenade Redmond. Or, la facture pourrait peut-être être un peu plus élevée si l'on se fie au règlement déposé hier.

En juillet dernier lors de la conférence de presse annonçant le fameux projet, la somme de 22 M$ avait été annoncée. Finalement, la facture pourrait s'élever à 23,5 M$.

À ce sujet, le maire a été rassurant. « On s’attend à ce que ça coûte moins cher que ça. »

Comme il a été discuté lors du conseil, les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 6 000 000 $ sur une période de 20 ans, à affecter la somme de 14 655 386 $ provenant de la subvention dans le cadre du Fonds des petites collectivités du Nouveau-Fonds Chantiers Canada-Québec, à affecter une somme de 1 000 000 $ provenant du Fonds sur les carrières et sablières (Règlement numéro 296-2008) et à affecter une somme de 1 844 614 $ provenant de la réserve financière pour financer des projets d’immobilisations spécifiques (Règlement numéro 234-2009).

Le maire a mentionné que les travaux devraient commencer au printemps, mais que les constructions de la partie immergée s’entameraient le 1er juillet en raison des conditions environnementales.

« Tout ce qui manque c’est le certificat d’autorisation du ministère [du Développement durable] de l’Environnement [et la Lutte contre les changements climatiques], a fait part le directeur général de la Ville, Claude Poulin. On espère aller en soumission très tôt cet hiver et il faut rappeler que la période hivernale débute le 21 décembre. »

Cet été, ce dernier avait mentionné que Saint-Georges allait peut-être vivre une année assez rock’n roll en raison de la poussière au centre-ville.

Les plans et devis seront préparés par la firme SNC Lavalin.

Travaux préparatoires : 1 970 000,00 $

Mur berlinois : 12 532 900,00 $

Infrastructures : 2 286 410,00 $

Piste cyclable : 178 840,00 $

Aménagement paysager : 1 767 640,00 $

Éclairage : 744 100,00 $

Intégration des œuvres d’art : 139 899,45 $

Imprévue (10 %) : 1 961 978,95

Honoraires professionnels : 400 000,00 $

Taxes nettes (4,9875%) : 1 096 340,70 $

Frais de financement : 421 890,00 $

Une mauvaise surprise de 300 000 $

Pour la réalisation de ce projet, le gouvernement fédéral exige une lettre bancaire de 300 000 $, une somme que personne à la Ville ne s’attendait à payer. « Il y a des frais pour notre ville et si jamais on ne fait pas le projet, le gouvernement va prendre les 300 000 $. Je n’ai jamais vu ça en 35 ans dans le monde municipal, mais on va devoir le faire », a illustré le directeur général.

« Personne ne s’attendait à ça », a ajouté le maire.

Rappelons qu’un montant de 14,6 M$ a été accordé à la Ville, soit 7,3 M$ du gouvernement provincial et l’autre moitié du gouvernement fédéral.