Vers un Complexe sportif par phases à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges aurait-elle un jour un nouveau Complexe sportif? Peut-être. Une chose est certaine, si le projet se concrétise, ce sera une construction avec plusieurs phases.

C’est ce qui a été annoncé hier (25 septembre) lors du conseil municipal alors qu’il y a eu l’acceptation des critères d’évaluation pour la fourniture de services professionnels d’architecte pour la réalisation d’une étude préparatoire et ouvrages connexes pour la construction d’un complexe sportif par phases.

« On est probablement la seule ville qui n’a pas une piscine digne de ce nom », a rouspété le maire Claude Morin.

Il souhaiterait que le projet soit doté d’une piscine (25 par 25 mètres), mais qu’ensuite, d’autres installations sportives viennent s’ajouter.

Or, le directeur général, Claude Poulin, a fait savoir que la Ville faisait cavalière seule dans cet épineux dossier. « S’il y avait de généreux programmes, on pourrait avoir deux gymnastes et une palestre. Ça pourrait se faire si le monde scolaire embarquait », a-t-il lancé.

« Ça va prendre d’autres partenaires, car pour le moment, on est seul », a ajouté le maire.

Encore trop tôt pour savoir à combien s’élèverait la construction d’un tel projet, le maire a mentionné que l’étude préparatoire devrait informer la Ville de l’endroit idéal pour la construction du projet en plus des coûts.

« Lorsqu’on fait quelque chose à Saint-Georges, on s’assure que ça va durer longtemps et il est hors de question de partir de l’arrière », a dit avec fermeté le maire.

Aujourd’hui (26 septembre), le directeur général passe une partie de la journée à Saint-Augustin-De-Desmaures afin d’en savoir plus sur le Complexe sportif multifonctionnel inauguré à l’automne 2015.

Dans un monde idéal, le Complexe sportif verrait le jour en 2018.