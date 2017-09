Jean-François Fecteau devient le nouvel attaché politique de Paul Busque

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a annoncé dans un communiqué de presse l'arrivée de Jean-François Fecteau à titre d'attaché politique au sein de son équipe. Il est officiellement entré en poste le 18 septembre dernier.

« En plus d'avoir à coeur le développement de sa Beauce natale, Jean-François présente une excellente connaissance des enjeux ainsi que de son milieu. Je suis convaincu qu'il sera en mesure de faire rayonner ses talents au sein de mon équipe aguerrie (...) dévouée à maintenir et à offrir un service de haute qualité aux citoyens de Beauce-Sud », a mentionné Paul Busque.

Celle-ci se compose aussi de Michelyne Frenette, attachée politique, et de Guylaine Lapointe, adjointe de direction, qui cumulent plusieurs années d'expérience sur la scène politique régionale et provinciale. Originaire de Saint-Ludger, rappelons que Jean-François Fecteau possède une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine des communications et de l'information. Il a notamment oeuvré comme journaliste au sein de l'Éclaireur-Progrès et comme rédacteur en chef à EnBeauce.com.