Manon Bougie candidate au district n°5 à Saint-Georges

C'est par voie de communiqué que Manon Bougie a annoncé, le mercredi 27 septembre, qu'elle sera candidate au poste de conseillère municipale du district n°5 de Saint-Georges à l'occasion des prochaines élections municipales qui se tiendront le 5 novembre prochain.

« Forte d'une expérience de huit ans, toujours passionnée par les projets dans lesquels je suis impliquée et par le contact avec les citoyens, je suis convaincue que j'ai encore beaucoup à apporter à ma communauté. Je tiens à poursuivre mon travail pour et avec les familles de notre belle ville afin que notre milieu de vie continue d'être attractif et plein de vitalité. Je connais la réalité des familles et je comprends leur désir d'avoir des infrastructures adaptées permettant de conjuguer plaisir et saines habitudes de vie », a-elle déclaré.

Rappelons qu'elle bénéficie désormais d'une expérience de huit ans à ce poste et qu'en plus d'avoir été la suppléante du maire, elle aura aussi présidé le comité de la famille.