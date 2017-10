Rénovation de façades à St-Georges : réglementation élargie pour la 1re Avenue

Le projet de revitalisation du centre-ville de Saint-Georges initié par le promoteur Alex Lessard, qui consiste à bâtir 15 immeubles de 6 logements chacun sur la 1re Avenue, a récemment bénéficié de subventions de 60 000 $ dans le cadre du programme de rénovation de façades de la Ville.​ La réglementation entourant ce programme a d'ailleurs été élargie pour ce projet, qui a nécessité la démolition de plusieurs bâtiments.

Le promoteur Alex Lessard, du groupe ALC Immobilier, a détruit 15 maisons en août dernier sur la 1re Avenue à Saint-Georges, dans le secteur situé face à Meubles Gérard Poirier. Deux de celles-ci, qui ont été rasées complètement, ont été admissibles à une aide financière dans le cadre du programme de rénovation de façades.

« La Ville a élargi la réglementation quant au programme de rénovation de façades », a précisé le maire, Claude Morin, à EnBeauce.com lors du conseil de ville d'hier soir.

La subvention a été accordée à Alex Lessard dans le cadre du Programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville de Saint-Georges. Quant au programme de rénovation de façades, celui-ci s'adresse à des bâtiments nécessitant une rénovation extérieure de façade ou encore la pose ou la réfection d'un revêtement traditionnel sur les toitures apparentes des bâtiments.

« Plusieurs bâtiments étaient délabrés dans ce coin-là », a expliqué le directeur général de la Ville de Saint-Georges, Claude Poulin, à EnBeauce.com. « On a prolongé le Plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville, c'est-à-dire qu'on a imposé des critères de construction à Monsieur Lessard pour avoir des bâtiment qui ont une certaine esthétique qui respecte le relief du terrain », a-t-il ajouté.

« En contrepartie, le conseil a fait le choix de prolonger l'application du programme de rénovation de façades à ce secteur-là. C'était mieux d'investir dans une nouvelle façade que de simplement rénover la façade de très vieux bâtiments, qui de toute façon nécessitaient des réparations majeures qui n'auraient jamais été effectuées. »

Le directeur général de la Ville de Saint-Georges a finalement renchéri en expliquant à notre journaliste qu'il s'agissait d'un choix politique qui a été fait dans le but de prolonger la rénovation de ce secteur-là, du centre-ville vers le sud.

Façades et toitures admissibles

Selon le règlement numéro 687-2017 décrétant le programme Rénovation Québec visant la revitalisation résidentielle du centre-ville de Saint-Georges, « toutes les façades et les toitures apparentes des bâtiments admissibles ayant front sur une voie publique ou sur un espace public et dont la visibilité est significative à des fins de revitalisation, ainsi que toutes les façades et toitures latérales apparentes des bâtiments admissibles situés sur un coin de rue, ayant front sur une voie publique ou sur un espace public et dont la visibilité est significative à des fins de revitalisation » sont admissibles au programme de rénovation de façades.

Précisons que ce programme a pour but « d'améliorer la qualité du cadre bâti et de revitaliser la fonction résidentielle au centre-ville. »

Travaux obligatoires à l'attribution d'une aide financière

Afin de protéger et de mettre en valeur le cachet particulier du coeur de Saint-Georges, toujours selon le règlement cité précédemment, et de tirer avantage des atouts physiques potentiels des bâtiments, « les rénovations doivent avoir un impact significatif sur la revitalisation du centre-ville. »

« Toute demande d'aide d'amélioration de façades inclut obligatoirement des travaux d'amélioration du revêtement extérieur sur tous les murs adjacents à une voie publique [...], [ainsi que] des travaux qui visent à remettre en état tous les étages de la façade [...]. »

Aide financière maximale par façade

L'aide financière maximale par façade de 15 mètres de largeur ou moins, pour des travaux de rénovation extérieure de façade(s), s'élève à 15 000 $. L'aide financière maximale pour la pose ou la réfection d'un revêtement traditionnel sur les toitures apparentes des bâtiments est également de 15 000 $. S'il y a plus d'une intervention, l'aide financière s'élève alors à 30 000 $.

En ce qui concerne l'aide financière maximale par façade de plus de 15 mètres de largeur, les rénovations extérieures de façade(s) peuvent bénéficier d'une aide maximale de 15 000 $, en plus de 1 000 $ par mètre linéaire excédant les 15 mètres, jusqu'à concurrence de 30 000 $. L'aide financière s'élève aussi à 30 000 $ dans les cas où les travaux comprennent la pose ou la réfection d'un revêtement traditionnel sur les toitures apparentes des bâtiments ou encore quand les travaux nécessitent plus d'une intervention.

Rappelons que deux des immeubles à six logements que construira le promoteur Alex Lessard sur la 1re Avenue ont bénéficié de l'aide financière maximale par façade de 30 000 $ chacun, et ce bien que les travaux effectués comprendront la reconstruction totale de ceux-ci.