La Ville de St-Georges autorise des travaux pour 7,1 M$ en septembre

La Ville de Saint-Georges a donné son approbation à 186 permis de construction et de rénovations au cours du mois de septembre dernier, pour une valeur totale de 7 185 580 $.

Le Service d’urbanisme de la Ville a notamment donné son aval au projet d’agrandissement de 4 800 pieds carrés à l’entreprise Concept d’usinage de Beauce. Ces travaux sont évalués à 345 000 $.

Un autre permis a été autorisé pour la rénovation extérieure du pavillon Marillac, près de l’hôpital de Saint-Georges. La valeur des travaux est estimée à 211 000 $.

Parmi les projets pour lesquels la Ville a donné son approbation se retrouve également le Garage Julien et Henri Poulin, qui investit quelque 500 000 $ afin de rénover le bâtiment tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.



Après les neuf premiers mois de l’année 2017, 1 643 permis ont été accordés pour une valeur de 59,4 M$, soit 7,1 M$ de plus qu’à pareille date l’année dernière. Ces travaux permettront l’ajout de 181 unités de logement.



Cette hausse de la valeur des permis est principalement attribuable au secteur institutionnel, alors que l’on enregistre une augmentation des investissements de quelque 11,1 M$. On note toutefois une baisse de 5 M$ dans le secteur de la maison unifamiliale.