Le premier ministre Philippe Couillard sera de passage à St-Georges

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, sera de passage en Beauce aujourd'hui dans le cadre d'une inauguration qui aura lieu au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC).

M. Couillard sera au CIMIC, à Saint-Georges, dès 15 h 35 cet après-midi, et procédera également à une visite des lieux en compagnie des représentants des médias de la région pour l'occasion.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx, la ministre responsable du Travail, leader parlementaire adjointe, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Bellechasse, Dominique Vien, et le député de Beauce-Sud, Paul Busque, seront également sur place lors de cette inauguration.

La présence de ces ministres et du député de Beauce-Sud a été confirmée à l'attaché politique de Paul Busque, Jean-François Fecteau, par leurs différents cabinets.

Précisons qu'avant de se déplacer au CIMIC, le premier ministre assistera à la cérémonie d’assermentation de membres du Conseil des ministres à l'Hôtel du Parlement à Québec, à 10 h, ainsi qu'au Conseil des ministres à l'Édifice Honoré-Mercier, à Québec, dès 11 h.

