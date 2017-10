Claude Morin interpelle Paul Busque et Maxime Bernier sur la main-d'oeuvre

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, interpelle les députés Paul Busque et Maxime Bernier sur les solutions à trouver d'urgence pour faire face aux problèmes criants de pénurie de main-d'oeuvre à Saint-Georges et dans la région Chaudière-Appalaches, où le taux de chômage est descendu à 2,9%. Il les invite à travailler ensemble afin de remédier le plus rapidement possible à la résolution de cet enjeu prioritaire.

Se réjouissant de la nomination du député de Beauce-Sud, Paul Busque, au poste d'adjoint parlementaire à la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, le maire de la Ville de Saint-Georges, Claude Morin, invite le député à « tout faire en son pouvoir pour aider les entreprises du milieu à trouver de la main-d'oeuvre. » Il souhaite ainsi que « M. Busque et M. Bernier s'allient et lancent une vaste offensive pour favoriser la venue de travailleurs. »

« Il en va de la santé de notre économie », Claude Morin

« Il faut passer à l'action et je suis prêt à apporter mon aide », Claude Morin

Selon le maire de Saint-Georges, « l'une des solutions est de faciliter la venue de travailleurs étrangers. Les entreprises font des efforts, mais la paperasse qui vient est si importante et coûteuse qu'elle retarde et qu'elle décourage certains entrepreneurs à utiliser cette voie. » Ayant déclaré avoir rencontré plusieurs personnes du monde des affaires au cours des dernières semaines, le maire de Saint-Georges a fait part de ses inquiétudes : « Leur message est on ne peut plus clair. On manque cruellement de travailleurs. Les commerces se les arrachent. Il ne faudrait pas attendre que certaines entreprises reçoivent des offres de déménager leurs pénates dans des régions où la main-d'oeuvre abonde avant d'agir. La situation est préoccupante. Regardez et vous verrez bien. Il y a des panneaux et des affiches " Nous embauchons " partout. »