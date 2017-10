Paul Busque heureux des changements apportés par Gaétan Barrette

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a fait savoir qu’il était ravi des nouvelles modifications apportées par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette.

D’une part, ce dernier a mis en place la Grande Inscription, permettant aux médecins de famille qui commencent leur pratique de se voir attribuer, au 1er septembre de chaque année, des blocs de patients qui se trouvent sur le guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF).

Cela permettra auxdites familles d’avoir accès à un médecin de famille plus rapidement.

« Depuis 2014, grâce aux actions de notre gouvernement, ce sont plus de 900 000 personnes qui ont maintenant un médecin de famille. Avec la Grande Inscription, nous souhaitons simplifier la vie des citoyens de Beauce-Sud qui sont actuellement en attente d’un médecin de famille sur le " Guichet d’accès à un médecin de famille". Par exemple, ces personnes n’auront plus à se déplacer pour un premier examen avant d’être inscrites auprès de leur médecin. Nous pensons régler ainsi une fois pour toutes, la question de l’accès. »

D’autre part, M. Busque saluait l’adoption du projet de loi n0 130 édictant la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de la santé et des services sociaux.

« Je me réjouis de l’adoption du projet de cette loi, qui contribuera à assurer au réseau de la santé et des services sociaux la meilleure gouvernance administrative et clinique possible. Les modifications législatives témoignent des efforts de notre gouvernement pour placer avant tout le patient au cœur de ses priorités. J’en suis très heureux pour les usagers de notre région, puisque ces mesures ont l’avantage de favoriser la mise en place des solutions rapides lors de rupture de services. »