« L'immigration est capitale pour le développement économique », Paul Busque

Le vendredi 3 octobre, le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, David Heurtel, et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, étaient présents à Saint-Georges pour rencontrer différents acteurs socio-économiques de la région dans le cadre d'une tournée ministérielle dédiée aux enjeux de l'immigration et de l'emploi. À cette occasion, le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a rappelé l'urgence de cette problématique dans la région alors que, selon les derniers chiffres, le taux de chômage se situerait à seulement 2,4%.

« Avec un taux de chômage aussi bas, ça ne peut plus fonctionner. Certaines entreprises refusent des contrats qu'elles ne sont pas en mesure de développer ou alors pensent même à partir s'installer ailleurs », a regretté le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, à l'occasion d'une rencontre avec la presse prévue vendredi en fin de matinée au Georgesville. Selon lui, la diminution des coûts, le raccourcissement des délais ou encore l'appui donné aux petites entreprises confrontées à ces enjeux font partie des solutions à développer pour attirer les immigrants. Il a ainsi rappelé que, malgré les 201 600 emplois créés par les libéraux, selon lui, sans la main-d'oeuvre indispensable pour combler les postes, l'économie ne pourrait pas rouler correctement.

« L'immigration fait partie des solutions pour développer notre économie. Les conversations autour de ce sujet doivent changer », a martelé le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, David Heurtel.

C'est le message essentiel qui est ressorti de la rencontre de ce matin. Selon David Heurtel, « l'un des buts de la tournée est de s'asseoir avec les acteurs socio-économiques sur le terrain et d'adapter nos besoins en immigration à chaque réalité régionale. » C'est ainsi qu'une rencontre a été organisée dans la matinée à l'entreprise OSI de Saint-Georges, dans le parc industriel, où, selon le ministre, sur les 65 employés, 9 sont issus de l'immigration, originaires de Chine et du Costa-Rica.

Les ministres à la rencontre des acteurs socio-économiques de la région

La tournée ministérielle a aussi été l'occasion de venir rencontrer près de 75 acteurs socio-économiques de la région au cours d'une visite ayant pour but de créer des liens directement sur le terrain pour faire ressortir les différents enjeux locaux. « Au moment où on se parle, on est en train de mettre en oeuvre une réglementation qu'on va chercher à arrimer le mieux possible aux réalités du terrain pour augmenter les pourcentages de rétention de main-d'oeuvre en région, où les tissus sociaux sont différents. Le but de la tournée sera vraiment de ressortir avec des moyens concrets à mettre en place, à travers des exemples de projets-pilotes discutés dans la matinée », a commenté David Heurtel.

L'urgence du calendrier mise en avant par les ministres

S'étalant sur plusieurs semaines, cette tournée ministérielle à travers la province devrait s'achever, à la mi-décembre, sur un forum dont la ligne directrice sera les moyens de considérer l'immigration comme l'un des facteurs essentiels du développement économique. Le forum devrait s'articuler autour de quatre thèmes :

l'emploi

la formation

la francisation

la lutte contre les discriminations

Par ailleurs, le ministre François Blais a déclaré qu'il devrait présenter au printemps prochain la première Stratégie nationale de la main-d'oeuvre, traitant de la question de l'emploi, de la pénurie de travailleurs dans certaines branches et des solutions possibles à apporter. Un site Web sera mis en ligne prochainement pour recueillir les différents projets suggérés par les organismes communautaires locaux et les acteurs socio-économiques.

« Avec un taux de chômage à 2,4%, ce n'est pas anodin que la tournée ait commencé dans la région. On a voulu marquer le coup et faire comprendre l'importance de l'immigration à notre communauté car il s'agit d'un enjeu capital », a déclaré le député Paul Busque.

En plus de l'allègement des procédures et d'un meilleur accompagnement dans la démarche des immigrants, le rôle des acteurs communautaires du milieu a aussi été soulevé durant la rencontre par les politiciens présents, pour qui le travail en liens étroits avec les ressources socio-économiques locales était fondamental. « Ce qu'on va regarder plus concrètement, c'est aussi comment le ministère de l'Immigration peut offrir un meilleur accompagnement sur le terrain », a expliqué David Heurtel. Selon Paul Busque, il est important de regarder l'immigration d'une autre façon et de faire comprendre à quelle point elle fait partie des solutions pour contribuer au développement économique. « Ce qui a eu lieu ce matin est un départ qui va nous amener à de belles réalisations qui permettront à la Beauce de rester à la pointe de l'entrepreuneuriat », a conclu de le député de Beauce-Sud.