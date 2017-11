La FQM aidera les élus dans le développement de leurs compétences

La Fédération québécoise des municipalités (FMQ) a fait savoir qu’elle offrira plus de 200 formations en salle, un nombre record, aux élus et aux professionnels du milieu municipal. Cela permettra au plus grand nombre d’élus de parfaire leur formation en offrant les quatre cours de base du certificat en compétences municipales.

« À la FQM, nous avons toujours eu le souci d’améliorer les compétences des élus municipaux afin que les citoyens puissent recevoir les meilleurs services possible. Bien sûr, une partie importante de cette formation sera destinée aux nouveaux élus, mais il est important pour nous d’offrir aussi des options de perfectionnement pour ceux et celles qui en sont à leur second mandant ou même plus. Il n’est jamais trop tard pour apprendre », a fait part le président de la FQM, Richard Lehoux.

Parmi les nouveaux, la formation obligatoire des nouveaux élus, « Le comportement éthique » sera possible dans une formule de cyberapprentissage, 100 % en ligne.

« La Fédération est composée de municipalités dispersées sur l’ensemble du vaste territoire québécois et qui sont bien souvent éloignées les unes des autres. Il faut aussi comprendre que les élues dans les municipalités régionales ont bien souvent d’autres obligations professionnelles qui accaparent une partie importante de leur temps. Offrir la formation obligatoire en éthique municipale en cyberapprentissage était donc la voie toute naturelle à emprunter pour la FQM. »