Québec concède plus de 126 000 $ au Comité de développement agroalimentaire des Appalaches

Le gouvernement du Québec a annoncé contribuer à l’implantation d’un incubateur agroalimentaire en accordant une aide financière de plus de 126 000 $ provenant du Fonds conjoncturel de développement (FCD) au Comité de développement agroalimentaire des Appalaches.

Le projet, dont le coût total est évalué à près de 252 000 $ servira, entre autres, au démarrage d’entreprise agricoles dans la région en offrant une assistance technique aux aspirants agriculteurs au moyen d’une terre-école.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Lotbinière-Frontenac, Laurent Lessard, en a fait l’annonce aujourd’hui au nom du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux, lors de l’inauguration des installations situées dans la Municipalité d’Adstock.

« Les Adstockois peuvent être fiers de participer à la diversité agricole du Québec. En favorisant l’émergence de nouvelles formes agriculture, dont le maraîchage biologique, le projet d’incubateur agroalimentaire renforcera ce secteur d’activité qui génère des retombées dans toute la région de la Chaudière-Appalaches », a fait part M. Lessard.

« Avec ce projet, la Municipalité d’Adstock se positionne avantageusement dans une démarche de création de nouvelles entreprises agricoles sur le plan régional. Je suis heureux de l’aide financière gouvernementale annoncée aujourd’hui, car celles-ci permettra d’améliorer le cadre de vie des citoyens par l’ajout d’équipements sur notre territoire », était heureux de dire le maire d’Adstock, Pascal Binet.