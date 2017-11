Le nouveau conseil municipal de Lambton a été assermenté le 10 novembre au Parc du Grand Lac Saint-François. Formés de sept élus, ils ont tous prêté serment et ont signé les documents officiels en présence de la présidente des élection et directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité, Marcelle Paradis.

« L’assermentation constitue une étape importante qui revêt une grande valeur à la fois symbolique et solennelle. Ce contrat, nommons-le ainsi, engage les élus à exercer leur mandat avec honnêteté, justice et en tout respect des règles d’éthique et de déontologie adoptées pour les élus municipaux. Les citoyens de Lambton se sont exprimés et nous ont choisis pour les représenter. Je suis un homme simple qui attache une importance aux valeurs, je compte sur chacun de vous pour honorer cette confiance. Encore mes plus sincères félicitations pour votre élection », a tenu à souligner le maire réélu, Ghislain Breton.