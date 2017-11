Entreprises Québec : Paul Busque content de ce nouvel outil

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, se réjouit de la mise en place d'Entreprises Québec, un outil gouvernemental, qui simplifie l’accès aux services gouvernementaux pour les entrepreneurs québécois.

« Grâce à Entreprises Québec, les entrepreneurs ont accès à l’ensemble des services gouvernementaux en un seul lieu, ce qui a des retombées considérables sur le temps qu’ils consacrent à leurs démarches administratives, entre autres, celles liées au démarrage d’une entreprise. J’invite donc tous les entrepreneurs de la circonscription de Beauce-Sud à profiter pleinement de cet outil, mis à leur disposition par notre gouvernement afin de leur faciliter la vie », a commenté M. Busque

Ce service offert au téléphone et sur le Web, vise à faciliter les démarches des clientèles d’affaires avec l’État en ce qui a trait à différents volets, tels que le démarrage d’entreprises, l’innovation et l’exportation.

« Entreprises Québec marque un important virage en ce qui concerne le soutien aux entreprises : il facilitera réellement la vie de nos entrepreneurs et la relation de ceux-ci avec l’État. Cette prestation de services intégrée contribue en effet à réduire le fardeau administratif des entreprises, tout en simplifiant leurs démarches auprès du gouvernement », a fait savoir le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement règlementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette.

Le site Entreprises Québec propose notamment de l’information concernant les droits et obligations des entreprises envers les instances gouvernementales, ainsi que des conseils et des outils pratiques pour aider les entrepreneurs à remplir leurs obligations