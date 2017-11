Québec octroie 100 000 $ à Adstock pour l'agrandissement de son parc industriel

Le gouvernement du Québec a annoncé, lors du 16 novembre dernier, qu'il accorderait une aide financière de 100 000 $ à la municipalité d'Adstock pour l'ajout d'infrastructures municipales qui lui permettront d'agrandir son parc industriel.

Ce projet permettra d'accueillir de nouvelles entreprises dans la municipalité, dont une multinationale. Concrètement, l'aide financière contribuera à la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout ainsi qu'au pavage de la rue du parc industriel.

De plus, un terrain sera aménagé pour y implanter éventuellement une tour de communication. Le coût total du projet est évalué à près de 290 000 $.

« Grâce aux derniers aménagements, le parc industriel d'Adstock contribuera plus que jamais à la venue d'entreprises sur notre territoire, à la diversification de l'économie locale et au développement d'emplois de qualité pour nos concitoyens », a commenté le maire d'Adstock, Pascal Binet, suite à cette annonce.

Cette aide provient du Fonds conjoncturel de développement, un programme administré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire qui vise à soutenir des initiatives qui contribuent notamment au développement économique, social, culturel, touristique, environnemental et technologique.

« En accueillant de nouvelles entreprises, la municipalité contribue aussi au développement économique du Québec », a souligné le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Lotbinière-Frontenac, Laurent Lessard.

« Je suis fier d'appuyer la municipalité d'Adstock qui travaille activement à la diversification industrielle de toute la région par la création d'une zone d'affaires à fort potentiel », a-t-il ajouté.

Précisons que c'est le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Lotbinière-Frontenac, Laurent Lessard, qui en a fait l'annonce jeudi au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux.