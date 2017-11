Le maire de St-Éphrem, Normand Roy, élu préfet de la MRC de Beauce-Sartigan

Au cours de la séance régulière du conseil de la MRC de Beauce-Sartigan du mercredi 22 novembre dernier, le maire de la municipalité de Saint-Éphrem, M. Normand Roy, a été élu préfet de la MRC. Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, a été élu préfet suppléant.

Au sein du comité administratif, les deux seront assistés par les maires Dany Quirion, de Saint-Honoré-de-Shenley, Alain Quirion, de Saint-Gédéon et Martin St-Laurent, de Saint-Simon-les-Mines.

« J'apprécie grandement la confiance exprimée par mes confrères et consoeurs, maires et mairesses. Nous travaillons de manière concertée à l'amélioration de la qualité de vie, à l'attractivité de la région et à son développement », a déclaré Normand Roy.