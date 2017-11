Le député de Beauce-Sud fait le point sur le Plan économique du Québec

Suite à l'annonce du ministre des Finances, Carlos J. Leitão, qui a réitéré sa promesse de baisse d'impôts pour les Québécois mardi le 21 novembre dernier, le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a tenu a rappeler à la population de la région que la bonne santé des finances publiques de la province permettra notamment au gouvernement d’annoncer de nouvelles mesures pour améliorer la qualité de vie des familles prochainement.

À lire également :

Le ministre Leitão a expliqué mardi que « la bonne gestion des finances publiques et la solide performance de l’économie depuis le début de l’année avaient permis de dégager un surplus budgétaire de 2,4 milliards de dollars au terme de l’exercice 2016-2017. »

Il a également confirmé, en présentant sa mise à jour économique, que 50 % des surplus seraient utilisés pour baisser les impôts des Québécois.

« Les nouvelles mesures qui seront implantées pour améliorer la vie des familles vont permettre de continuer à alléger le fardeau fiscal des Québécois, de réduire la pauvreté, d’investir davantage dans la réussite éducative et en santé, et d’appuyer l’économie de toutes les régions », de commenter le député de Beauce-Sud, Paul Busque.

Il y a trois ans, le gouvernement avait reçu le mandat de remettre de l’ordre dans les finances publiques. Depuis mai 2014, 201 800 emplois ont été créés, dont la majorité est à temps plein et dans le secteur privé.

« Depuis 2014, nous avons fait exactement ce que nous avons dit que nous ferions. Nous avons posé des gestes importants pour remettre la maison en ordre », a précisé le ministre des Finances.

« Nous avons posé les bons gestes aux bons moments pour redresser les finances publiques, rétablir la confiance des consommateurs et des entreprises et relancer notre économie pour améliorer les services à la population, notamment en santé et en éducation », a conclu M. Leitao.