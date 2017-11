Le Parti conservateur du Québec ne veut pas de cotisations syndicales sur le dos des enfants

Le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot, a transmis une lettre au ministre de la Famille, Luc Fortin, l’exhortant de ne pas écouter les syndicats et groupes d’intérêts qui ont entrepris une campagne médiatique de salissage et de peur à l’endroit des propriétaires de services de garde (SDG) privés en milieu familial.

« Je suis d’avis que ces groupes ne sont peut-être pas aussi motivés qu’elles le laissent croire par l’intérêt des enfants, mais que des intérêts corporatistes sont aussi en jeu. Ainsi, un message de la FSSS_CSN tirant : ‘’Ces 40 000 enfants qui nous échappent’’… parlait-il des cotisations syndicales qui échappent à ce syndicat à cause de la concurrence non-syndiquée des SDG privées? Quand on sait que les CPE sont en perte de vitesse par rapport aux services privés et qu’elles le seront encore plus avec la maternelle à quatre ans, on ne s’étonne pas que les syndicats cherchent à donner un croc-en-jambe à la concurrence! » a fait savoir M. Pouliot.