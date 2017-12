Réunis en congrès en fin de semaine, les membres de Québec solidaire ont décidé de donner à la fusion avec Option nationale et a adopté sa plateforme en vue des élections de 2018.

« On sort de ce congrès les coudées franches pour changer le Québec. Comme vous le savez, non seulement nous avons voté pour la fusion avec Option nationale, un parti avec qui nous partageons beaucoup de choses, mais nous avons aussi adopté une panoplie de solutions concrètes pour permettre aux gens qui travaillent fort de vivre mieux. On a choisi notre camp : celui des Québécois et Québécoise qui font vivre le Québec, pas celui des dirigeants » a fait savoir la coporte-parole, Manon Massé.

Les solidaires sont d’avis qu’il faut aller au-delà d’un chèque de 100 $ par famille ou de baisse d’impôt de 11 $ par chèque de paie pour améliorer durablement la vie des Québécoises et Québécois.

« C’est pour ça qu’on voit la CAQ bien faire dans les sondages dernièrement. Mais la CAQ, ce n’est pas une alternative au PLQ. C’est la même affaire! C’est que la CAQ propose, c’est exactement la même chose que les libéraux. C’est la CAQ qui nous a donné le dernier budget, c’est la CAQ qui nous a donné Gaétan Barrette. François Legault, il fait partie de cette classe politique qui déçoit tant les Québécois depuis trente ans. Mais il existe un antidote à ce mirage et c’est Québec solidaire », a tranché le coporte-parole Gabriel Nadeau-Dubois.