Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud reçoit 135 000 $ sur trois ans

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a voulu manifester sa satisfaction à l'annonce du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, au sujet de l'attribution de 7,56 M$ sur trois ans remis aux partenaires qui feront vivre le programme Place aux jeunes. Parmi ces derniers, le Carrefour jeunesse-emploi de Saint-Georges recevra la somme de 135 000 $ sur trois ans.

Rappelons que la Politique québécoise de la jeunesse 2030 a été dévoilée en 2016. Quant à la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021, qui relève de la précédente, elle prévoit un montant de 200 millions de dollars sur cinq ans pour le financement de 90 organismes partenaires, dont Place aux jeunes en région (PAJ).

« Je salue la vision dont fait montre le Gouvernement du Québec en soutenant le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud. Je souhaite que vous fassiez fructifier cet actif à l'avantage de tout un chacun. Car tant les jeunes que les régions sortent gagnants de cette initiative », a déclaré le député de Beauce-Sud.

Après s'être déployé, au cours d'un premier volet, dans les grands centres urbains du Québec, notamment Québec et Montréal, un deuxième volet a été mis en place en région grâce à des agentes et des agents de migration effectuant la promotion de ces communautés et des occasions professionnelles qui y sont offertes.

« Grâce à ce partenariat, nous allons construire le visage de nos régions. PAJ, c'est comme un arc-en-ciel d'opportunités qui unit la ville et la ruralité. Parce que chaque région, chaque MRC ont leur couleur », a déclaré Karine Vallières, adjointe parlementaire du premier ministre pour les dossiers jeunesse.