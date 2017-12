Paul Busque appuierait la Ville advenant le prolongement de l’autoroute 73 en boulevard urbain

En admettant que la Ville de Saint-Georges souhaite prolonger l’autoroute 73 en boulevard urbain jusqu’à la 155e rue, le député Paul Busque assurerait son appui politique.

« Si j’avais un projet qui m’était présenté de la Ville d’aller de l’avant dans ce dossier, il me ferait un énorme plaisir de participer à ce projet et de faire en sorte que le gouvernement l’appuie », a indiqué le député.

« Je n’ai rien contre l’idée que l’autoroute se rende jusque dans le Maine. Par contre, il y a une condition première à respecter et c’est qu’il y ait une autoroute américaine qui rejoigne la nôtre », a-t-il ajouté en mentionnant que le boulevard urbain lui apparaissait comme une solution à court terme.

Très heureux du prolongement de l’autoroute 73 jusqu’à Saint-Georges, il a tenu à souligner l’an un dudit prolongement de l’autoroute, qui a été inauguré le 30 septembre 2016.

Un taux de chômage plus bas qu’en 2014

Le député a profité de son passage à La Guadeloupe ce matin (12 décembre) pour dresser un bref bilan gouvernemental.

Il a souligné que le taux de chômage dans la région de la Chaudière-Appalaches était à 2,5 % cette année comparativement à 4,6% en 2014.

L’inauguration du robot soudeur au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC), l’attribution d’une aide financière maximale de 6,7 M$ à Gaz Métro pour le projet d’extension du réseau de distribution de gaz naturel dans la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce ainsi que l’aide financière de 7,3 M$ pour le réaménagement de la promenade Redmond à Saint-Georges figurent parmi les réussites de son gouvernement.

Sur la scène provinciale, il a souligné que l’économie québécoise se porte bien ainsi que le taux de chômage, qui est à un creux historique. Le PIB en croissance, la cote de crédit du Québec, qui a été rehaussée ainsi que les salaires et le pouvoir d’achat des Québécois qui croissent de façon plus rapide qu’ailleurs au Canada font aussi partie des bons coups du gouvernement du Québec.

« Nous avions un plan, nous l’avons appliqué et il fonctionne. Ce plan nous a permis de redresser les finances publiques, de faire rouler l’économie et d’investir dans les priorités des Québécois et des Québécoises, soit la santé et l’éducation », a-t-il fait part.