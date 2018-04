Pour les besoins de la vie communautaire, une tournée des député(e)s a été faite en Chaudière-Appalaches

La CDC Beauce-Etchemins, en compagnie de quelques membres de son conseil d’administration, a rencontré monsieur Paul Busque, député de Beauce-Sud. À la demande des membres, la CDC a déposé les rapports d’activités des organismes ainsi que des témoignages qui soulignent de quelle manière leurs organismes leur tiennent à cœur. Par ailleurs, les recommandations de la Campagne « Engagez-vous pour le communautaire » lui ont également été présentées.

Rappelons que la Campagne vise à améliorer les conditions de vie de la population et à assurer le respect des droits. Elle vise également à ce que le gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire autonome (ACA) par l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie tout en réinvestissant dans les services publics et les programmes sociaux. Plus de 4000 organismes communautairesautonomes du Québec se sont réunis dans cette Campagne pour réclamer :

Une augmentation de 475 millions $ du financement à la mission et l’indexation des subventions

Le respect de leur autonomie

La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social

Un réinvestissement massif dans les programmes sociaux et les services publics.

C'est ainsi qu’à l’approche des élections provinciales, la CDC Beauce-Etchemins souhaitait rencontrer son député libéral afin de lui faire part des inquiétudes de ses membres ainsi que pour discuter avec lui de la réalité des organismes communautaires sur le territoire.

« Il est important de rappeler que les organismes communautaires travaillent par et pour notre population. Ils sont concertés et ils travaillent conjointement avec les partenaires socioéconomiques de la région. Leur rôle est important dans le développement des collectivités. »a mentionné la directrice de la CDC Beauce-Etchemins, Sarah Rodrigue.

Il faut mentionner que l’activité s’inscrivait dans le cadre de la tournéedes député(e)s libéraux de Chaudière-Appalaches organisée par le comité régional de la Campagne « Engagez-vous pour le communautaire ».

En effet, Norbert Morin, député de Côte du sud, et Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac, ont également été rencontrés et ils ont reçu la visite des représentants d’organismes en cours de journée.

Pour terminer, un rassemblement a eu lieu au bureau de Dominique Vien, députée de Bellechasse. Les groupes communautaires se sont alors prononcés sur les impacts du sous-financement dans leurs organismes. Les porte-parole ont ainsi eu l’opportunité de rencontrer madame Vien pour revendiquer, une fois de plus, les demandes de la Campagne « Engagez-vous pour le communautaire ».