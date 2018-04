Deux ministres à Saint-Georges : un million pour les sentiers de VHR

En fin d'avant-midi, au Club Rendez-vous de Saint-Georges, étaient de passage la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, la ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, et le député de Beauce-Sud, M. Paul Busque. Mme Tremblay a annoncé qu'une aide financière de 1 057 894 $ est octroyée aux clubs et aux organismes de Chaudière-Appalaches afin rendre les sentiers de motoneige et de véhicule tout-terrain (VTT) plus sûrs.

Mme Tremblay, qui a été la première à prendre la parole, a soutenu que la pratique récréative de la motoneige et du VTT est touristique. Pour cette seule industrie, les retombées économiques s'élèvent à 3 milliards de dollars dans l'ensemble du Québec.

Ce soutien financier est accordé dans le cadre du Programme d'aide financière temporaire, pourvu d'une enveloppe de plus de 10 millions de dollars, pour augmenter la sécurité en véhicule hors route. Il permettra aux clubs et aux organismes de mettre en avant des projets ayant pour but de pérenniser les sentiers de même qu'améliorer la sécurité des usagers.

« Une pratique du VTT et de la motoneige accessible et sécuritaire, voilà notre engagement à l'égard des usagers des sentiers de VHR du Québec. L'aide financière annoncée aujourd'hui permettra de donner un véritable élan aux clubs de véhicules hors route et aux organismes qui font face à certains enjeux en matière de sécurité et qui poursuivent sans cesse leurs efforts pour assurer la pérennité des sentiers et la sécurité des adeptes. » - Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports

La ministre Vien, responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, a tenu à remercier les bénévoles et sa collègue déléguée aux Transports, car, a-t-elle dit, « Véronyque a une sensibilité pour nos régions ». Elle a aussi affirmé que cette annonce est devenue possible grâce à un plan économique rigoureux et aux économies réalisées par son gouvernement ces dernières années.

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a aussi remercié les bénévoles qui étaient sur place. « En ce vendredi 13, c'est une belle journée », s'est-il exclamé. Selon lui, à cause de cette annonce, les vendredis 13 ne seront plus les mêmes.

Étaient aussi présents Marc-André Poulin, administrateur de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, et Alain Descostes, de la Fédération québécoise des clubs quads. Ils ont remercié chaleureusement les ministres Tremblay et Vien de même que les gens présents.

