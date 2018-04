Maxime Bernier annule la sortie de son livre et garde le silence

Le député de la circonscription fédérale de Beauce, Maxime Bernier, a annulé hier la sortie de son livre, Faire de la politique autrement. Ma vision du Canada, dont un chapitre de 32 pages avait été rendu public par son éditeur la semaine dernière. Le livre devait paraître le 1er novembre prochain.

À lire également :

Le chapitre rendu public, et qui a créé un tollé au sein du Parti conservateur du Canada, portait sur le combat que l'élu beauceron a mené contre la gestion de l'offre durant la course à la direction. Selon M. Bernier, Andrew Scheer, celui qui a remporté la course et qui est donc devenu le chef du Parti conservateur, aurait été couronné grâce à l'appui de « faux conservateurs ». Ceux-ci seraient des agriculteurs qui n'auraient pris leur carte du parti que pour s'opposer au député de Beauce. Dans les pages qu'il a écrites, M. Bernier a aussi renouvelé son opposition féroce au système de gestion de l'offre pour la volaille, les produits laitiers et les oeufs.

Hier, Maxime Bernier s'est exprimé sur sa page Facebook : « Contrairement à ce que certains commentateurs ont dit la semaine dernière, ce n’est pas un livre sur la campagne à la chefferie. Ce n’est pas un livre à propos de ma défaite. Il y avait trois paragraphes concernant la course à la chefferie sur 30 pages dans le chapitre rendu public la semaine dernière par mon éditeur. Je me rends compte que tout ce que j’écris sera toujours interprété comme une tentative de créer de la division et de contester notre chef. Ce livre et les idées qu’il contient sont très importants pour moi. Mais ce n’est pas le bon moment pour le publier. »

« Après mûre réflection (sic), dans le but de maintenir l’harmonie au sein de notre parti, j’ai décidé de reporter sa publication indéfiniment », a-t-il poursuivi, avant de réitérer sa confiance en Andrew Scheer, son chef, confiant qu'il sera à même de battre les libéraux l'année prochaine.

EnBeauce.com a tenté de s'entretenir avec Maxime Bernier, mais son adjointe parlementaire nous a dit qu'il ne souhaite pas commenter ses récentes déclarations.