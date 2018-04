Étude en vue du prolongement de l'autoroute 73 en boulevard urbain

Cet avant-midi, à la Salle des maires de la Municipalité régionale de comté Beauce-Sartigan, à Saint-Georges, il a été annoncé que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports réalisera une étude d'opportunité concernant le prolongement de l'autoroute 73 en boulevard urbain. L'annonce a été faite par la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, et par le député de Beauce-Sud, M. Paul Busque. Ils étaient tous deux accompagnés par le maire de Saint-Georges, M. Claude Morin, et par le préfet de la MRC de Beauce-Sartigan, M. Normand Roy.

Le but de cette étude est d'améliorer la fluidité et la sécurité à Saint-Georges. Tous les scénarios seront étudiés. Au terme de l'étude, on assure que le tracé optimal sera défini avant de planifier les travaux.

D'ici cet été, donc avant les prochaines élections générales, un appel d'offres public sera lancé. La meilleure solution devrait être connue dans un an.

Quant aux coûts des travaux, aucun des politiciens présents n'a voulu fournir un chiffre approximatif afin de ne pas nuire au futur appel d'offres public. Cependant, la ministre déléguée aux Transports, Mme Tremblay, a assuré que la majorité de la somme investie sera assumée par son ministère.

Selon Mme Tremblay, « cette étude d'opportunité est incontournable afin de déterminer la meilleure option de réalisation de ce projet tant attendu. Il s'agit d'une première étape importante qui est franchie aujourd'hui ».

Il est rare qu'on assiste à une telle unanimité lors d'une conférence de presse. Accolades, remerciements et poignées de main étaient au rendez-vous. Tous ont remercié M. Busque pour le travail qu'il a accompli pour la région. Le maire de Saint-Georges a même affirmé qu'il déposera un nouveau projet d'ici peu sur son bureau. M. Roy, préfet, a annoncé en primeur qu'il votera pour M. Busque aux prochaines élections, lesquelles se tiendront le 1er octobre prochain.

Ni M. Roy ni M. Norin ne croient que l'annonce d'aujourd'hui annule la volonté de prolonger l'autoroute 73. La création du boulevard urbain ne compromettrait pas le développement résidentiel du secteur, puisque les sorties seraient peu nombreuses et qu'aucun bâtiment n'y serait construit. Rien n'est décidé, mais il pourrait y avoir des accès à la 150e et à la 175e rues. Le boulevard pourrait aussi rejoindre les routes 173 et 208. Il comporterait quatre voies avec un terre-plein au milieu.

« Le prolongement de l'autoroute 73 demeure une priorité pour les élus de la MRC de Beauce-Sartigan, et l'annonce d'aujourd'hui est la première étape à accomplir pour atteindre cet objectif. C'est une excellente nouvelle ! » - Normand Roy, préfet de la MRC de Beauce-Sartigan

Entre la rencontre avec le premier ministre au sujet de ce prolongement et l'annonce officielle, il s'est écoulé 60 jours. Rappelons que le prolongement de l'autotoute 73, qui relie Lévis à Saint-Georges, s'est terminé à l'automne 2016. Ce projet aura nécessité plus de 490 millions de dollars, dont 363,5 millions proviennent du gouvernement du Québec. 1 390 véhicules circulent quotidiennement sur la section de l'autoroute à l'entrée de Saint-Georges, dont 10 % de véhicules lourds.