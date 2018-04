Québec accorde 1 000 000 $ pour Saint-Côme-Linière

Le gouvernement du Québec attribue une aide financière maximale de 1 027 100 $ à la municipalité de Saint-Côme-Linière, située dans la région de Beauce-Sud, pour la réfection des routes Saint-René et Fortin. C’est le député de Beauce-Sud, Paul Busque, qui en a fait l’annonce cet avant-midi au nom de la ministre déléguée aux Transports.

Pour sa part, la municipalité participe au financement de ce projet pour un montant représentant 25 % du coût total qui s’élève à près de 1,3 M$.

Les travaux visent à maintenir en bon état ces infrastructures et à assurer la sécurité des usagers qui empruntent ces routes. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local ou Volet Redressement des infrastructures routières locales.

« Cet appui démontre l’importance du partenariat qui existe entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Cette collaboration à la réalisation de divers projets, dont celui-ci, permet d’assurer la pérennité du réseau routier local en plus de profiter à notre économie. Lorsque les travaux seront achevés, les usagers bénéficieront de routes plus sécuritaires », a déclaré Paul Busque, député de Beauce-Sud, et adjoint parlementaire à la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.

Faits saillants

Le programme Réhabilitation du réseau routier local est doté d’une enveloppe de 50 millions de dollars pour 2017-2018. Il permet l'accélération des investissements sur le réseau routier local et le redressement des infrastructures. Il s'adresse aux municipalités de moins de 100 000 habitants ainsi quaux MRC qui ont des interventions à réaliser sur leurs territoires non organisés.