73 résidents de la 39e rue somment la Ville d'interdire les camions lourds

Le jeudi 19 avril dernier, la Ville de Saint-Georges a reçu une pétition en bonne et due forme de la part de 73 résidents de la 39e rue, dans le secteur ouest de la ville, qui demandent que soit interdite la circulation de camions lourds dans leur rue entre la 1e Avenue et la 6e Avenue.

Ces citoyens ont présenté cette pétition, car, disent-ils, « pour les six prochaines semaines, il y aura de gros travaux sur la 1e Avenue ouest et la 32e rue et la 36e rue, ce qui apportera une circulation accrue de camions avec charge lourde [et] [cela] mettra en danger la vie de nos jeunes enfants et ce, sans négliger les dommages permanents que cela causera à la structure et les fondation de notre rue ».

Le projet domicilier des Constructions Binet inc., écrivent-ils, prévoit l'érection de 106 logements sur plus de deux ans. Ils sont inquiets pour la structure et la propreté de leur rue.

Ces citoyens se disent fiers du dynamisme de Saint-Georges, mais se préoccupent de leur rue, la 39e rue, et demandent conséquemment l'interdiction de camions lourds entre la 1e Avenue et la 6e Avenue.