Québec dévoile sa Politique bioalimentaire 2018-2015

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Laurent Lessard, a dévoilé, vendredi le 6 avril dernier, en présence du premier ministre Philippe Couillard, la Politique bioalimentaire gouvernementale 2018-2025 intitulée « Alimenter notre monde ».

De portée gouvernementale, elle permettra d'assurer la stabilité et la prospérité du secteur regroupant l'agriculture, les pêches, l'aquaculture, la transformation alimentaire, la distribution, la commercialisation, la restauration et les services alimentaires.

« En misant sur l'offre alimentaire, la prospérité économique, la production responsable et la vitalité des territoires, la Politique bioalimentaire représente une stratégie à long terme pour alimenter notre monde. J'invite chaque Québécois et chaque Québécoise à se l'approprier », informe le ministre Lessard.

Dans la foulée de ce lancement, la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, tient à rappeler l'importance du secteur bioalimentaire pour cette région.

« La Politique bioalimentaire était très attendue par les acteurs de la filière alimentaire, des producteurs jusqu'aux consommateurs », explique Dominique Vien.

« Nous nous sommes dotés d'un outil précieux pour faire face aux défis de l'avenir, mais également pour appuyer les artisans de l'industrie qui contribuent à la création de la richesse et au rayonnement du savoir-faire québécois », ajoute la principale intéressée.

L'industrie bioalimentaire de la Chaudière-Appalaches en chiffres

L'industrie bioalimentaire de la région de la Chaudière-Appalaches, avec ses 34 000 emplois et près de 1,6 milliard de dollars de PIB, génère 7 % de tous les emplois et contribue à hauteur de 11 % à son économie.

Dans cette région, plus de 5 460 entreprises de productions agricoles génèrent 17 % des recettes agricoles du Québec et fournissent 8 600 emplois.

Les 180 entreprises de transformation emploient plus de 6 600 personnes et la valeur des livraisons manufacturières d'aliments transformés atteint plus de 3 milliards de dollars.

Pour continuer d'appuyer ce secteur stratégique, la Politique bioalimentaire repose sur deux ambitions.

La première consiste à maintenir un haut niveau de confiance des consommateurs. Cette confiance est notamment influencée par la réponse à leurs demandes et à leurs attentes ainsi que par l'information accessible sur l'alimentation et ses effets sur la santé.

La seconde est de développer un secteur bioalimentaire prospère et durable. La prospérité résulte de la capacité à réussir et à progresser en tenant compte des besoins des générations actuelles et futures.