Surplus budgétaire d'un demi-million de dollars à St-Victor en 2017

La Municipalité de Saint-Victor annonce un surplus budgétaire s’élevant à 490 239 $ pour l’année s’étant terminée le 31 décembre 2017. Sur des revenus prévus de 4,2 M$, le surplus de fonctionnement s’élève à 179 100 $, auquel il faut ajouter 311 139 $ en fonds réservés pour les améliorations à venir au réseau d’eau public.

Le maire Jonathan V. Bolduc s’est dit ravi de ces résultats : « Pour la 3e année, nous constituons

une réserve afin d’éviter d’endetter la Municipalité pour les travaux de modernisation des

infrastructures d’aqueducs et d’égouts. Un meilleur contrôle des dépenses est aussi réalisé par le personnel en s’assurant de faire les meilleurs choix au niveau des coûts de fonctionnement; les économies d’échelle et le long terme sont toujours considérés. »

Investissements majeurs

Suivant la vision des élus de continuer à investir dans les infrastructures, la Municipalité de Saint-Victor procédera, entre autres, en 2018, à la troisième phase de réfection du rang 3 Sud reliant le lac Fortin au village, sur une distance de 2,8 km pour un contrat de 1,7 M$. De plus,l’agrandissement du réseau asphalté sur 1,2 km dans le rang 3 Nord ainsi que des correctifs

importants à la route Gosselin seront apportés. Ces deux projets totalisent 700 000 $ et sont

admissibles à des subventions. La mise à niveau du système de traitement en eau potable se fera au coût de 2,3 M$ et bénéficie du programme FEPTEU couvrant jusqu’à 75 % du projet.

Remboursement de la dette

Des efforts importants sont consacrés à la réduction de la dette municipale. L’acquisition de la

machinerie et les investissements en infrastructures se font au comptant, comme l’indique le

maire Bolduc : « Nous venons d’acquérir une nouvelle niveleuse et, en rajoutant la portion

municipale sur la centrale de chloration en cours de construction, le coût total de ces deux

investissements dépasse le million de dollars. Cela fut budgété sans aucun emprunt à long terme. »

Toujours selon les dires du maire: « En début de mandat, combien de fois je me suis fait dire qu’on ne pouvait pas rembourser la dette - pourtant c’est faisable et ça profite à tous, pour des années à venir. En un an, les intérêts payés sur la dette sont passés de 141 154 $ à 94 160 $, une économie frôlant les 47 000 $ en 2017 - c’est l’équivalent des taxes d’une vingtaine de familles qui allaient dans le poêle à bois. »