Inauguration du CHSLD Richard-Busque : un projet de 3,9 M $

Cet avant-midi, à Saint-Georges, M. Gaétan Barrette, le ministre de la Santé et des Services Sociaux, et M. Paul Busque, le député de Beauce-Sud, ont inauguré et souligné la fin des travaux au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Richard-Busque. Au cours de la dernière année, des travaux majeurs y ont été effectués. Richard-Busque est le nouveau nom que portera ce centre qui, tout récemment, était encore communément appelé le « foyer de l'ouest ».

C'est Daniel Paré, président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches, qui a agi à titre de maître de cérémonie.

Des travaux d'une grande ampleur

Au lieu d'être détruit, le bâtiment, dont la construction remonte à 1969, a subi une cure majeure de beauté. La toiture, le système de ventilation, le stationnement et les fenêtres ont été rénovés. L'ascenseur a été remplacé, une rampe d'accès a été ajoutée. Plusieurs chambres et espaces de travail ont été réaménagés. Des systèmes de gicleurs ont également été installés. Le CSHSLD Richard-Busque est désormais conforme aux normes les plus actuelles.

Les travaux ont duré moins d'un an et ont coûté 3,9 millions de dollars. 3,5 millions de dollars ont été fournis par le CISSS de Chaudière-Appalaches. Ce dernier a puisé cette somme à même son budget d'actifs, lequel était prévu dans le dernier Plan québécois des infrastructures. Les 400 000 $ restants ont été donnés par la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

Durant cette opération, une cinquantaine de résidents du CHSLD ont été déplacés au CHSLD Lac-Etchemin, où le personnel les a suivis. Toutefois, malgré la somme importante du projet, aucune place supplémentaire n'a été ajoutée. Il y a même eu une diminution : le CHSLD Richard-Busque, nouvelle version, compte désormais 45 chambres au lieu de 50. La raison en est, dit-on, que certaines d'entre elles ont été agrandies.

Des dignitaires satisfaits de l'opération

Le ministre a vanté les résultats excellents de la région de la Chaudière-Appalaches en matière d'accès aux CHSLD. Selon lui, sur environ 2000 lits disponibles, il n'est que 24 personnes en attente.

« Le personnel a suivi plus que tout le temps. Les gens l'ont fait avec bonté. Ce n'est pas étonnant, cette solidarité, en Beauce », a affirmé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, qui a remercié au passage le personnel et les résidents.

Selon Paul Busque, député de Beauce-Sud, « c'est un grand jour ». Il s'est dit heureux de participer à cette inauguration « importante ». Concernant les travaux qui ont été faits, il a affirmé qu'ils ont abouti à « un pavillon complètement retapé et au goût du jour ». « Tout le monde a mis l'épaule à la roue [sic] », a-t-il également déclaré.

Isabelle Busque, fille de Richard Busque, l'homme en l'honneur duquel le bâtiment vient d'être nommé, a pris la parole et était visiblement émue. Pour montrer l'importance qu'accordait son père au centre, elle a raconté une anecdote : « En 1977, ma petite soeur, Valérie Busque, a été baptisée ici. » Pour son père, l'important était que tout un chacun ait accès à une bonne qualité de vie. Ce centre représentait pour lui « la sécurité et le soutien pour les familles ».

« Nous sommes fiers que ce centre porte le nom de Richard Busque », a affirmé Isabelle Busque, fille de l'ex-maire de Saint-Georges.

Rappelons que Richard Busque a été le premier maire de Saint-Georges (lorsque les deux villes ont été fusionnées en 1990) et qu'il a consacré plus de 30 ans au réseau beauceron de la santé et des services sociaux.