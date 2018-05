Deux écoles de la CSBE reçoivent 50 000 $ pour embellir leurs cours

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque a octroyé aujourd'hui, vendredi le 4 mai, une aide financière de 50 000 $ à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE). Ce montant servira à la réalisation de deux projets d’embellissement de cours d’école dans la circonscription de Beauce-Sud, au cours de l’été 2018.

L’école primaire Les Sittelles, de Saint-Georges, recevra d'abord une aide financière de 25 000 $ pour l’aménagement d’un terrain de soccer synthétique avec mobilier urbain, alors que l’école Les Petits-Castors, à Saint-georges également, recevra le même montant pour l’aménagement d’un terrain multisports et l’installation d’un module de jeux.

Paul Busque en a fait l'annonce au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, plus tôt aujourd'hui.

« Notre volonté est d'offrir à nos jeunes des endroits attrayants, stimulants et sécuritaires. Si cela est vrai pour les bâtiments scolaires, ce l’est tout autant pour les cours d’école. Il s’agit d’un lieu indispensable, où les élèves s’amusent et bougent en pratiquant différents sports et activités physiques », de mentionner le ministre Proulx.

Précisons que cette aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école pour l’année scolaire 2017‑2018 du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Cette mesure permet de financer divers projets d’aménagement que les commissions scolaires mettent en œuvre en partenariat avec la communauté, et ce, dans le but d’offrir aux élèves un environnement propice à la pratique d’activités physiques, stimulant et sécuritaire.

« Ce sont tous les citoyens du coin qui pourront bénéficier des nouvelles infrastructures extérieures. Il est certain que cela encouragera nos jeunes à être actifs, ce qui leur permettra de faire le plein d’énergie et ainsi d’être plus concentrés en classe », de souligner Paul Busque.

Pour l’année scolaire 2017-2018, l’annonce d’aujourd’hui porte à plus de 1,6 milliard de dollars le montant investi pour, notamment, rénover, construire et agrandir les écoles du Québec.



Depuis 2016, près de 3,6 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures scolaires du Québec, notamment pour l’ajout d’espace, le maintien des bâtiments et la résorption du déficit de maintien.

Rappelons que près de 2 200 projets de cours d’école ont été soutenus depuis 2005 grâce à l’aide financière accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école.