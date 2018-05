Beauce-Sud : Paul Busque se retire du caucus libéral

La présidente du caucus de l'aile parlementaire libérale, Filomena Rotiroti, informe que le député de Beauce-Sud, Paul Busque, lui a signifié qu'il se retire temporairement du caucus libéral. Il est maintenant un député indépendant jusqu'à nouvel ordre.

La commissaire à l'éthique et à la déontologie, Ariane Mignolet, fait présentement des vérifications concernant la gestion du bureau de circonscription de monsieur Busque. Madame Rotiroti tient à mentionner que le député de Beauce-Sud offre sa pleine et entière collaboration à la commissaire à l'éthique et à la déontologie dans ce dossier.

Aurélie Gagnon, attachée de presse de l'aile parlementaire du Parti libéral du Québec, a affirmé ceci : « On laisse le travail se faire. » Elle n'a pas voulu en dire davantage.

« Aux électeurs de ma circonscription qui me font confiance depuis mon élection, je tiens à vous réitérer que je travaille tous les jours à défendre vos intérêts à l'Assemblée nationale avec la conviction d'avoir toujours agi avec honnêteté et diligence. J'ai la certitude que cette démonstration sera faite et que vous aurez toujours raison de me faire confiance. » - Paul Busque

À 21 h 26, la conférence de presse à laquelle M. Busque avait convié les médias, qui devait se tenir au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud à 10 h 30 ce vendredi, a été annulée. Il devait y faire une importante annonce.

Paul Busque n'a pas souhaité s'entretenir avec EnBeauce.com jusqu'à présent au sujet de son retrait.

D'autres détails suivront.