Réussite pour le 1er brunch des élus municipaux de Chaudière-Appalaches

C’est avec grand enthousiasme que la présidente du Forum jeunesse régional de Chaudière-Appalaches (FJRCA), Mme Rosalie Montminy-Morissette, annonce la réussite du premier brunch des jeunes élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, lequel a eu lieu le 5 mai dernier au Cosmos Lévis.

Pour l’occasion, M. Richard Lehoux, ex-maire de St-Elzéar, ex-préfet de la Nouvelle-Beauce ainsi qu’ex-président de la Fédération québécoise des municipalités est a donné une conférence fort intéressante devant une vingtaine de jeunes élus (conseillers et maires) et de jeunes intéressés par la politique. Ce brunch avait pour objectif de permettre d’échanger sur les pistes de solutions afin que les jeunes s’impliquent davantage dans les conseils municipaux.

M. Maxime Chabot, vice-président du FJRCA, souligne la richesse des discussions qui ont été échangées afin de trouver des pistes de solutions et des réflexions sur les réalités des jeunes élus en Chaudière-Appalaches. À titre d’exemple, les conseils municipaux qui proposent des solutions de gardiennage ou qui acceptent les jeunes enfants durant les rencontres facilitent la présence et l’implication des jeunes adultes.

Selon le portrait statistique des élections municipales 2017, produit par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), l’âge moyen des élus en Chaudière-Appalaches est de 53 ans. Cet âge moyen plutôt élevé amène à se questionner sur la place des jeunes dans le développement et dans l'avenir de leur région. Sont-ils intéressés par la politique municipale et croient-ils en cet espace démocratique pour s'y impliquer activement? Ces questions feront l’objet de discussions supplémentaires lors du prochain brunch des jeunes élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, le 13 octobre 2018.

Un peu plus sur le Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches

Sans financement depuis 2015, le Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches poursuit sa mission dans les instances décisionnelles et le développement régional afin de donner une voix aux jeunes qui sont sous-représentés. Elle conserve son expertise jeunesse en offrant maintenant des ateliers, des formations et des services d’accompagnement de qualité qui s’adressent aux écoles, aux conseils municipaux et à tout autre organisme du territoire. Il est donc possible d’obtenir une formation pour siéger sur un conseil d’administration, simuler une séance du conseil municipal, démystifier les différents paliers de la politique et apprendre l’art du débat par exemple.

